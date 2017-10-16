Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galericiler, ikinci elde otomobil fiyatlarının kış döneminde düşmesini bekleyenlerin yanıldığını savundu. Bursa Oto Galericileri Odası Başkanı Hakan Yanık “Sıfır araçların fiyatlarının artması, ikinci el piyasasında da fiyatları yükseltti. Bu sebeple yaz bitti, tatilden dönüldü, sonbahar geliyor diye ikinci elde fiyatların düşmesini beklemeyin. Parası olan, bir araç almayı planlayan hemen harekete geçsin. Yeni modeller çıktıkça ikinci el de etkileniyor. Parasına göre problemsiz otomobile kavuşmak isteyenler mutlaka galericilere gelsinler” diye konuştu. Hem sıfır hem de ikinci elde kaliteli araçların her zaman alıcısının olduğunu dile getiren Yanık; ikinci el piyasasında aracın kaportasının, motorunun, yürüyen aksamının ve kilometresinin fiyatlandırmada etkili olduğunu vurguladı. Yanık, internet siteleri yüzünden ikinci el piyasasının gereğinden fazla yükseldiğine dikkati çekerek “Vatandaşlarımız, arabalarını sitelere eklerken, emsallerine bakarak fiyatlandırma yapıyor. Türk milletinde bir durum var, ‘Biraz fiyatı yüksek yazalım, pazarlık yapıp aşağıya düşeriz’ derken, 10 liralık araç, internet sitesinde 20-25 liralara çıkıyor. Bu sebeple internetteki araç fiyatlarına kimse aldanmasın” dedi.