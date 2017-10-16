Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye’nin verilerine göre, bu yılın haziran-eylül döneminde turistlerin yaptığı alışverişlerden en büyük payı yüzde 20 ile Suudi Arabistan aldı. Suudi turistlerin bu dönemdeki alışverişleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 arttı. İran ve Kuveytlilerde artış yüzde 10, Katar ve Azerbaycanlılarda yüzde 6 oldu. Çinlilerin alışverişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 294 yükselirken, Rus turistlerin yaptığı harcamalar yüzde 226 arttı. Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, bu yılın 9 ayında Türkiye’nin tax free satışlarının toplamda yüzde 29 büyüyerek 540 milyon TL olduğunu belirtti. Geçen yılın, terör saldırıları sebebiyle çok zor bir yıl olduğunu ifade eden Şeyhun “2017 yılında ülkemize gelen Orta Doğulu turistler bu sene organize perakendenin toparlanmasına yardımcı oldu. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin perakende sektöründeki sürdürülebilir büyümeye etkisini geçen sene çok iyi anladık. Ziyaretçilerin kendini güvende, mutlu ve rahat hissetmesi, alışveriş alışkanlıklarının da pozitif yönde gelişmesine yol açıyor” diye konuştu.