Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurova’da “pamuk işçiliği”, teknolojinin tarlalarda daha fazla kullanılmasıyla yok olmaya başlayan meslekler arasında yerini aldı. Çukurova’da ekimi ve işçileriyle birçok film ve romana konu olan pamuk, verilen desteklerle eski günlerine dönmeye başlasa da bu durum, tarladaki istihdama yansımıyor. Son birkaç yıldır ekim alanı olarak artış ivmesi yakalayan pamukta, geçmişte yaygın olarak kullanılan insan gücü gittikçe daha az kullanılıyor. Ovada pamuk ekimi yapılan ve düz olarak tanımlanan yaklaşık yüzde 80 alanda tamamen makineli tarıma geçilirken, makinelerin girmekte zorlandığı engebeli arazilerde az da olsa işçi çalıştırılıyor. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, makineleşmeyle üründeki kayıpların yüzde 60 azaldığını söyledi. İncefikir, şöyle konuştu: İnsan emeğiyle gücüne dayanan bu sektörde makine bir günde 100-120 dönümü toplayabiliyor. İşçiler bunu günlerce süre sonunda toplayabiliyordu.