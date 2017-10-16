Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyer.net’in yaklaşık dokuz yıldır her ay düzenli olarak yayınladığı ve Türkiye’de istihdam piyasasının nabzını tuttuğu İstihdam Endeksi’nin Eylül 2017 dönemine ait verileri açıklandı. İş günü ortalaması baz alınarak yapılan değerlendirmelere göre; geçen ay 17.521 adet yeni iş ilanı yayınlandı, ilan sayısında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 49 artış kaydedildi.

KARİYER.NET GENEL MÜDÜRÜ FATİH UYSAL: “2018’E HAZIRLANIRKEN MORALLER YÜKSEK”

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi Eylül ayı verilerini şöyle yorumladı: “İstihdam piyasasında Eylül ayıyla birlikte canlılık arttı. Yeni iş ilanı ve toplam iş ilanı sayısındaki artış geçen yıla oranla yükselmeye devam ediyor. Özellikle yeni iş ilanı sayısının geçen yıla oranla yüzde 50’ye yakın oranda artması dikkat çekici. Bu veriler, bize, istihdam piyasasının yılın son aylarına, geçen yıldan çok daha canlı bir seyirde girdiğini gösteriyor. Teknisyen, Mühendis, Yazılım ve İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonlarında ve Tekstil, Üretim, Bilişim, Otomotiv ve Turizm sektörlerinde yoğun bir hareketlenme var. Bu hareketliliğin odağında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz yer alıyor, ancak Tekirdağ, Adana, Konya gibi şehirlerimizde de istihdam piyasasının canlı olduğunu gözlemliyoruz. Yılın son çeyreğine girerken yaşanılan bu hareketlilik istihdam için morallerin yükselmesine neden olacaktır. 2018 için de iyi bir hazırlık olarak yorumlayabiliriz.”

TEKNİK POZİSYONLAR YÜKSELİŞTE, İLK SIRADA YAZILIM UZMANI VAR

Eylül ayında öne çıkan pozisyonlar arasında ilk sırayı 7.955 ilanla Satış Temsilcisi aldı, bu pozisyonu 5.757 ilanla Mühendis, 2.665 ilanla Muhasebe Elemanı, 1.410 ilanla Teknisyen, 1.056 ilanla Satış Müdürü izledi. Teknik pozisyonların geçen ay olduğu gibi geçen yıla oranla yine yükselişte olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı ayına göre yapılan kıyaslamada yüzde 36,2 artışla Yazılım Uzmanı ilk sırayı aldı, bu pozisyonu yüzde 32,3 artışla İnsan Kaynakları Uzmanı izledi. Bu veriler istihdam piyasasında her iki pozisyonun da giderek öne çıkmakta olduğunu gösteriyor. Ayrıca İnsan Kaynakları uzmanına olan talep işe alım döneminin başladığına işaret olarak da değerlendiriliyor.

TÜM SEKTÖRLERDE HAREKETLENME BAŞLADI

Eylül ayının lider sektörleri sıralamasında Tekstil sektörü 5.934 ilanla bir kez daha başı çekerken, bu sektörü geçen yıla oranla yüzde 36 artış kaydeden Üretim / Endüstriyel Ürünler (5.450), yüzde 14 artışla Yapı (5.136), yüzde 21 artışla Hizmet (4.462) ve yüzde 30 artışla Bilişim sektörü (4.323) izledi.

Eylül ayı sektörlerine bakıldığında; geçen yıla göre en yüksek artışın Üretim ve Turizm sektöründe olduğu görülüyor. İstihdam Endeksi, tüm sektörlerde geçen aya göre yavaş da olsa bir artış olduğunu, dolayısıyla yaz sonrası bir hareketlenme yaşandığını gösteriyor.

ŞOFÖR BAŞVURULARI YÜKSELİŞTE

Kariyer.net’in, 10 binden fazla ilanıyla iş arayan mavi yaka adaylar ile küçük orta büyüklükteki işletmeleri en kısa zamanda en doğru pozisyon için buluşturduğu ‘İşin Olsun’ uygulaması verilerine göre Eylül ayında en çok başvuru alan mavi yaka pozisyonlar şöyle: Şoför/Sürücü, Garson, Sekreter, Vasıfsız Eleman ve Temizlik Görevlisi. Özellikle Şoför pozisyonunun, diğer pozisyonlara göre iki kat oranla başvuru aldığı görülüyor. İşin Olsun uygulaması verilerine göre Eylül ayında en çok aranan pozisyonlar ise Garson, Şoför/Sürücü, Servis Elemanı, Aşçı ve Motorlu Kurye olarak sıralandı.

EN ÇOK ARTIŞ TEKİRDAĞ VE ANKARA’DA

İl bazında yapılan sıralamada, İstanbul toplam 38.685 ilanla başta yer aldı. Bu şehri, 7.268 ilanla Ankara, 4808 ilanla İzmir, 4.258 ilanla Bursa, 3.704 ilanla Kocaeli izledi. İller bazında yapılan değerlendirmede ise geçen yıla göre en çok artışın Tekirdağ (%33) ve Ankara’da yaşandığı tespit edildi. Genel olarak bakıldığında geçen yıla kıyasla bu yılki istihdam canlılığı tüm şehirlerdeki verilerden de anlaşılıyor.