Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, esnaftan cep telefonu kullanana, emlak vergisi mükellefinden turizmcilere kadar çok sayıda kesime müjde verdi. Başbakan Yıldırım’ın dün AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamaya göre, esnaf ve zanaatkârın kullanacağı işletme kredisi tutarı 150 binden 200 bine çıkarıldı. Ayrıca iş yeri veya işlerini yapmak üzere taşıt almak isteyen esnafa düşük oranlı faizle 500 bin liraya kadar kredi verileceği müjdesi de yine Başbakan Yıldırım’dan geldi. “Türkiye için çalışan, alın teri döken, akıl teri döken, katma değer üreten herkesin başımızın üzerinde yeri var. Esnafı büyüyen güçlü Türkiye’nin ana bel kemiği olarak görüyoruz. Bunun için esnafa 15 yıldır desteğimiz devam ediyor.” dedi.

ESNAF FAİZLE SOYULUYORDU

Kredi kullanan esnaf sayısının 15 yıl önce 63 bin olduğunu, bugün sayının 450 bine ulaştığını söyleyen Başbakan Yıldırım, 2002’de kredi üst sınırının 5 bin lira, faizin yüzde 47 olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: Tam bir soygun. Şimdi üst sınır 150 bin liraya çıktı, faiz ise sıfır ile 4,5 arasında. Üzerini Hazine karşılıyor. Yeni kararımızla esnaf ve zanaatkârımız bulunduğu iş yerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vadeyle alabilecek. İş yerine taşıt almak isterse de yine düşük faizle kredi alabilecek. Bu da 5 yıl vadeyle 500 bin lira olacak. Bunların faizi piyasa faiziyle değil, Hazine’nin desteklediği düşük faizli krediyle olacak. Yenilikler esnafımıza hayırlı, uğurlu olsun.”

Yeni araç alımı artık yok

Başbakan Yıldırım, 2018’in tasarruf yılı olacağını, yeni araç alımı yapılmayacağını belirterek şöyle dedi: “Bu sene tasarruf yapacağız, 2018 yılı tasarruf yılı. Ama tasarrufa biz önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Hiçbir şekilde güvenlik ve acil konular dışında devlete, belediyelere, oraya buraya yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz. Daha birçok tasarruf tedbirini hayata geçireceğiz, önce kendimizden başlayacağız. Önce çuvaldızı kendimize batıralım ki iğneyi de vatandaşa yönelttiğimizde o da makul görsün. ‘Ya bunlar önce kendinden başlıyor, onun için bu fedakarlığa biz de katkı verelim.’ Şaşaa, debdebe bitiyor artık. Herkes normal şartlarda işine gücüne bakacak, vatandaşın işleri ile daha fazla meşgul olacak.”

49 yıllığına kirada olanlara da müjde

Tesisinin bulunduğu araziyi 49 yıllığına kiralayan, bu kira süresi azalan otellerin belirsizlikle beklediğini, yatırım yapmadığını söyleyen Başbakan Yıldırım “Rahmetli Özal döneminde başladı bu iş. Sahillerde üst kullanım hakkı ile 49 yıllığına verildi. O günden bugüne zaman geçti, süre azaldı. Bu sefer, ‘acaba bu süre dolunca biz ne yapacağız, elimizden mi alacaklar, devam edecek miyiz?’ Bilmiyorlar, dolayısıyla yatırım yapmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, böyle bekliyorlar. Bu da bizim turizmimize, ekonomimize zarar veriyor. Bu belirsizliği de ortadan kaldırmak için tesislerin kira süresini tekrar 49 yıl artırıyoruz. Yani başa alıyoruz, 49 yıla tekrar çıkarıyoruz. Bununla da kalmıyor, isteyene kiralık bulunduğu araziyi alma hakkı getiriyoruz” diye konuştu.