Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut, Ankara’da Maliye Bakanlığıyla beraber yeni bir dönüşüm projesine daha imza atmaya hazırlanıyor. Geleneksel Türk Evi kurgusuyla 1940’lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için hayata geçirilen ve cumhuriyetin ilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Konut ile yeniden eski görkemine kavuşuyor. Saraçoğlu Mahallesi’ni geçmişine uygun olarak yeniden projelendireceklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum “Saraçoğlu Mahallesi günümüzde Ankara gibi büyük bir şehrin ortasında gürültüden ve yoğunluktan uzak olması sayesinde huzur veren bir mekân olarak nitelendirilse de, aynı zamanda bölgenin atıl kalmasına ve zamanla yenilenme ihtiyacı duymasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Saraçoğlu Mahallesi’ni geçmişin izleri ve ağaçları koruyarak, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınacak onaylar doğrultusunda özgün Türk mimarisi ve örnek bir şehircilik yaklaşımıyla uygun olarak yapacağız” dedi.