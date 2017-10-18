Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı iş yerinde üstü tarafından psikolojik baskıya (mobbing) uğrayan bir kişi, işinden ayrılmak zorunda kalınca olayı mahkemeye taşıdı. Bir çalışan, yöneticiye 40 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme, bu konularda kişilere dava açılamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti. Bunun üzerine konu bir üst mahkemeye taşındı. Ankara İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, davacıyı haklı buldu. Emsal niteliğindeki karara ilişkin konuşan Avukat Cevaz Kazma, artık mobbing davalarının doğrudan baskıyı uygulayan kişiye açılabileceğini belirtti. Kazma, doğabilecek tazminatı da yöneticinin bağlı bulunduğu kurumun değil, kendisinin ödeyeceğini söyledi. Kararın şirketler açısından da önemli olduğunu olduğunu vurgulayan avukat, son zamanlarda çalışanların ciddi anlamda psikolojik baskılara maruz kaldığını dile getirdi. Mobbing iddiasıyla açılan davalarda artış olduğunu ifade eden Kazma “Bu tür baskılar daha çok kadın çalışanlara yapılıyor. Yöneticiler ‘Bana sormadan nasıl hamile kalırsın’, ‘Nasıl evini taşırsın’ gibi diğer çalışanların yanında küçük düşürücü sözler sarf ediyor. Bu davranışlar uzun vadede çalışanda bıkkınlığa sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda depresyon ve psikolojik problemler baş gösteriyor. Çalışanın verimi ciddi anlamda düşüyor” dedi. Kazma ayrıca kamu kurumlarında da memurların amirlerine kişisel kusur gerekçesiyle dava açabileceğini sözlerine ekledi.