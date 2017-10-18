Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraf sanatçısı Süha Derbent’in 30 yıllık kariyeri müddetince çektiği 2 milyonu aşkın enstantane arasından hususi olarak seçilen, vahşi hayat fotoğrafları bir sergide görücüye çıkıyor. Derbent’in daha önce hiç yayınlanmamış karelerinden oluşan sergi, 29 Ekim’de farklı disiplinlerdeki sanatçıların sergilerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul Wepublic Tower’da açılacak. Serginin bir katı, Süha Derbent’in tutkusu olan “7 Kedi”nin fotoğraflarına ayrılacak; amur kaplanı, aslan, çita, aslan, puma, jaguar ve kar kaplanının çok yakın ve çok özel kareleri serginin kalbinde yer alacak. Vahşi hayatın diğer asil canlıları da “Vahşi, Çevik ve Güzel” sergisinin bir parçası olacaklar. Sanatçı Derbent, 20 Kasım’a kadar devam edecek olan sergi çerçevesinde 26 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da “Kenya’nın Yaban Yüzü” adlı kitabını da imzalayacak.