Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’da düşen emlak fiyatları gayrimenkul sektörünü canlandırdı. Ülkenin 250 bin avronun üzerindeki yatırıma karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlayan “Altın Vize” uygulamasından son 4 yıl içerisinde 2 bin 14 kişi faydalandı. Yunanistan Yatırım Ajansı’ndan edinilen verilere göre, “Altın Vize” uygulamasına 850 kişiyle en talep Çin’den geldi. Ruslar 388 kişiyle ikinci sırada yer alırken, Türkler 161 ile üçüncülüğe yerleşti. Uygulama kapsamında, 1 milyar avronun üzerinde ülkeye yatırım yapıldığı belirtiliyor. Atina’da emlak danışmanlığı yapan Kostis Arslanoğlu, Türk yatırımcıların yaklaşık iki senedir Yunanistan’da emlak sektörüne ilgisinin artmaya başladığını söyledi. Arslanoğlu, Türklerin Yunanistan’da yaşamak amacıyla alım yapmadığını belirterek “Bizim işlem yaptığımız bir kişi bile buraya gelip yerleşmedi. Çoğu kiralıyor. Geliri oluyor. Aynı şekilde vize konusunda yaşadıkları sıkıntılar varsa, vize konusunu halletmiş oluyorlar” dedi.