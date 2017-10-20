Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapanış Konferansı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, projenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirterek, projenin yazım aşamasında yer aldığını, uygulama aşamasında milletvekili, kapanışında da Bakan olarak katılmanın nasip olduğunu anlattı.

Bakan Sarıeroğlu, "Konu kadınlarımızın emeği, kadınlarımızın haklarının ve şartlarının iyileştirilmesi, toplumsal rol ve statülerinin yükseltilmesi olduğu zaman hem ben şahsım adına hem de Bakanlığımın bütün imkanlarıyla bu konuyla ilgili kararlılıkla hassasiyetle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Kalkınmanın temel unsuru kadınlar. Eğer kadın olmazsa kalkınma, büyüme süreçlerinde gerçekten büyük bir eksiklik olur. Toplum olarak kalkınma, büyüme, istihdam için kadınların gücüne, inancına ve özverisine biz inanıyoruz. 15 yıldır AK Parti iktidarları döneminde de bu inancımızla kadınlar için her türlü imkanı en iyi şekilde ortaya koymak için hem yasal hem uygulama anlamında son derece önemli çalışmalara imza attık. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, büyümeden daha fazla pay almaları, toplumdaki rollerinin daha da güçlenmesi, aile içerisindeki rollerinin daha da güçlenmesi için önümüzdeki dönemde de ciddi çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Toplumun her alanında kadınların aktif ve etkin yer aldığını söyleyen Sarıeroğlu, "Amacımız bunun daha da ileri seviyelere getirilmesi. Oldukları her yerde de kadınlar üstlendikleri bütün görevleri de disiplinle bakış açıları, organizasyon kabiliyetleri sebebiyle beyefendilere göre daha titizlikle gerçekleştiriyorlar" dedi.

"İSTİHDAM SEFERBERLİĞİMİZDE İKİNCİ AŞAMA DİYEBİLECEĞİMİZ SÜREÇTE KADINLAR, GENÇLER, ENGELLİLER ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Türkiye’nin 2023 hedeflerine değinen Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu 2023 hedeflerimize ancak kadınların iş hayatında başlatacağı değişim rüzgarıyla ulaşabileceğimize inanıyorum. Ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi haline getirmeyi istiyoruz. Bunu da ancak kadınların işgücüne katılımını arttırmak, girişimci sayılarımızı arttırmak, kadınların yönetim kademelerindeki sayısını arttırarak başarabileceğimizi düşünüyoruz. 20 Temmuz itibariyle göreve geldik. Bütün çalışmalarımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Tüm çalışmalarımızda kadın hassasiyetini de yansıtarak bir değerlendirme içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde en temel önceliğimiz istihdam. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bir istihdam seferberliği var. Önemli bir başarıya imza atıldı bu istihdam seferberliğiyle. 15 Temmuz gibi ağır bir sürecin arkasından başlatılan bu seferberliğe katkı veren herkese şükranlarımızı sunmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde de bu istihdam seferberliğimizi devam ettireceğiz. Ama buna yeni uygulamalar, yeni kolaylaştırıcı teşviklerimizle biraz daha ivme kazandırmayı istiyoruz. Bu istihdam seferberliğimiz de ikinci aşama diyebileceğimiz süreçte kadınlar, gençler, engellilerin önceliğimiz olacağını 6 aylık eylem planımızda bu konuyla ilgili önemli projeleri ortaya koyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

2016 verilerine göre okuryazar olmayan kadınların işgücü piyasasına katılım oranının yüzde 22, lise altı eğitimli kadınların işgücü piyasasına katılım oranının yüzde 29, lise ve dengi meslek okulu mezunu kadınlarda yüzde 37’ye, yükseköğretim mezunu kadınlarda işgücü piyasasına katılım oranının yüzde 72 seviyelerinde olduğunu bildiren Sarıeroğlu, "Kadınlarımızın işgücü piyasasına katılımlarını daha da arttırmak için temel önceliklerimizden birinin eğitim seviyelerini yükseltmek bu konudaki imkanları geliştirmek olarak önümüzde duruyor" dedi.

"Analık da bir hak, çalışmak da bir hak" diyen Sarıeroğlu, "Bizim kadınları bu iki temel konu arasında tercih zorunluluğuna sokmamamız gerekiyor. İş ve aile yaşamları arasındaki dengeyi, uyumu sağlayıcı adımları atmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KAMUDA YARI ZAMANLI ÇALIŞMAYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMEMİZİN YÖNETMELİĞİ GELECEK HAFTA İTİBARİYLE BAŞBAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞ OLACAK"

Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sene yaptığımız yasal düzenlemeyle doğum sonrası annelerimize yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. 2,4,6 ay olarak burada çok önemli bir şey, yarı zamanlı çalışsa da annelerimiz tam zamanlı olarak maaşlarını alıyorlar. Devreye işsizlik sigortamız ve iş kurumu giriyor sigortaları tam zamanlı olarak yatıyor. Aynı şey kamuda çalışan kadınlarımız açısından da geçerli. Analık izinlerinin bitmesini takip eden dönemde ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üçüncü çocuk için 6 ay yarı zamanlı çalışarak tam zamanlı maaş alma imkanlarına sahipler. Kamuda çalışan kadınlar için yaptığımız düzenlemenin ikinci mevzuatlarını çıkardık. Ama kamuda çalışan kadınlar açısından yaptığımız yasal düzenlemenin şuanda ikinci mevzuatının çıkması kamu çalışanı kadınların en çok beklediği konulardan birisi. Geldikten sonra tekrardan incelemek istedim kapsamını daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye. Bu bağlamda biraz gecikme oldu ama inşallah gelecek hafta bu kamuda yarı zamanlı çalışmayla ilgili yasal düzenlememizin yönetmeliği gelecek hafta itibariyle Başbakanlığa gönderilmiş olacak. Bunun da müjdesini vermek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, kadınların işgücüne katılım oranlarını 2023 yılında yüzde 41’e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.2015 yılı Mart ayında başlayan ‘Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin farkındalık ve somut çıktıları bakımından en etkili proje olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, bunun Büyükanne Projesiyle karıştırıldığını ancak ikisinin birbirinden farklı olduğunu ifade etti.

"PROJE KAPSAMINDA 13 BİN 327 ANNE, 15 BİN 232 ÇOCUK BAKICISI FAYDALANICI OLMUŞTUR"

Projeyle annelerin 26 ay boyunca sağlanan 40 milyon avroluk hibe desteğiyle iş hayatına dönük sigortalı bakıcı çalıştırdıklarını aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücret düzeyi altında ve büyük çoğunluğu kayıt dışı çalışan bakıcılar ise proje sayesinde ücret seviyelerini artırmışlar, sigortalı iş yaşamına katılım imkanına kavuşmuşlardır. Proje kapsamında 13 bin 327 anne, 15 bin 232 çocuk bakıcısı faydalanıcı olmuştur. Proje sayesinde 5 bin 736 kadınımız çalışma yaşamında kalmaya devam etmiştir. Kadın çocuk bakımı yükümü nedeniyle çalışma hayatına ara veren bin 345 kadınımız da tekrardan çalışma hayatına proje sayesinde dönmüşlerdir. 14 bin 745 kadın ilk kez çocuk bakıcısı olarak sigortalı çalışmaya başlamışlardır. Yaptığımız etki analizi çalışmasının verilerinin sonuçlarına göre proje sayesinde istihdamdan ayrılmadan çalışmaya devam eden ve ilk kez işe başlayan anneler ile hayatlarında ilk kez sigortalı bir işte çalışan bakıcıların işgücü piyasasında kalmaları halinde emekli olacakları tarihe kadar 968.7 milyon TL net gelir elde etmelerini sağlayacak. Bu şu demek, devletimizde bu gelirler sayesinde 505 milyon TL vergi ve prim geliri elde etmiş olacak. Kamu kaynaklarından bu proje için 25 milyon harcandı. 25 milyon harcamamızın sonucunda istihdam rakamları ortada. Çocuk bakım konusunda inşallah iş kolumuz bir sektörümüzü de destekleyerek bu sektörün daha canlanması, kadınlar açısından kaliteli hizmet veren bir süreç içerisine girmesini sağlamamızda temel önceliğimiz olmalı diye ortaya çıkıyor."

"KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE VE KAYITLI İSTİHDAMA TEŞVİK SGK’NIN STRATEJİK HEDEFLERİ ARASINDA YER ALIYOR"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve kayıtlı istihdama teşvikin SGK’nın stratejik hedefleri arasında yer aldığını belirterek, bu tür projelerin bir taraftan kadın istihdamını arttırdığını, bir taraftan da kayıtlı istihdamı teşvik ettiğini anlattı. Bağlı, "SGK kayıtlı istihdamı arttırmaya yardımcı olan, kayıt dışı istihdamla mücadele eden ama bütün bunları yaparken de sosyal dokuya zarar vermemeye çalışan ekonominin dinamiklerini bozmamaya çalışan bir kurum olarak yoluna devam edecektir" diye konuştu.Toplantıya Bakan Sarıeroğlu’nun yanı sıra SGK Başkanı Bağlı, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals de katıldı.Konuşmaların ardından Bakan Sarıeroğlu projeden faydalanan üç anneye hediyelerini takdim etti.

"BENİM GİBİ NİCE DAR GELİRLİ EV HANIMI OLUP DA İŞ HAYATINA ATILAMAYAN HANIMLAR İÇİN ÇOK İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Projeden faydalanan ve kapanış toplantısına oğlu Miraç ile birlikte gelen 32 yaşındaki Emine Hamdemir, "Güzel bir projeydi. Çok memnun kaldık. Çocuğumu güvenle bırakıp işe gidebiliyorum. Kaygılarımız vardı ama böyle bir projeden sonra kaygılarımız kalktı. İşimi bırakmak istemezdim zor bir durum. Ama şu an çalışıyorum. Bebeğim 14 aylık" diye konuştu.

Hamdemir’in oğlu Miraç’ın bakıcısı Hatice Şen, daha önce ev hanımı olduğunu belirterek, projeyi çok faydalı bulduğunu söyledi. Hatice Şen, "Benim gibi nice dar gelirli ev hanımı olup da iş hayatına atılamayan hanımlar için çok iyi olacağını düşünüyorum. Maddi manevi çok faydalı oldu. Evime maddi anlamda katkıda bulunmuş oldum. Çocuk da bana terapi gibi oldu. Çocukları çok seviyorum. Asgari ücret maaş aldım" ifadelerini kullandı.