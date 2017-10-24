Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığıyla Ayazağa’da hayata geçirilen Vadistanbul AVM, lüksü ulaşılabilir hâle getirmek amacıyla proje geliştirdi. 14 Eylül’de açılışı yapılan AVM’nin yüzde 65-70 doluluk oranına ulaştığına dikkat çeken Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Vadistanbul’un bölgenin tek alışveriş merkezi olduğunu söyledi. AVM’nin 270 mağazasıyla Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi’nin alternatifi olacağını söyleyen Çetinsaya, “Yıl sonuna kadar 39 mağaza daha hizmet vermeye başlayacak. Mağazaların yüzde 65’i yabancı yüzde 35’i ise yerli firmalardan oluşuyor. Vadistanbul ofis ve konut projeleriyle toplam 40 bin kişiyi barındırıyor. Diğer projelerle birlikte bu sayı 200 bin kişiye çıkıyor. Burada ne pahalı ne de ucuz markalar olacak. Ayda 1,5 milyon yılda ise 18 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi. İstanbul’un AVM konusunda doyuma ulaştığını dile getiren Çetinsaya şunları söyledi: “Türkiye’de 390 adet AVM bulunuyor. Bunların 120 tanesi İstanbul’da yer alıyor. Artık İstanbul AVM’ye doydu. Şu an yeni bir AVM’ye ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yeni gelişen bölgelerde ihtiyaç olabilir.”