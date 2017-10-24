Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2 bin 200 ton altının ekonomiye kazandırılması için başlatılan altına dayalı tahvil uygulamasının getirisinin mevduattan daha cazip olduğunu söyledi. Finansal sistemin derinliğini artırmak, sistemin dışa bağımlılığını azaltmak için getirilen sistemin cazip olduğunu ifade eden Şimşek, “Mevduata gitseniz vergi var. burada altın olarak getiriyor, altın olarak geri alıyorsunuz.” ifadesini kullandı. Meclis’te bazı gazetecilerle sohbetinde, yastık altından ne kadarlık bir altının ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğine yönelik bir soruya Şimşek, “Hedef diye bir şey yok. Hazine İhtiyacından kaynaklanmıyor. Amaç finansal derinliği artırmak, sistemin dışa bağımlılığını azaltmak” dedi. Şimşek, kısa süreye rağmen 150 milyon liralık altının yastık altından çıktığını, bunun yüzde 60’ının kira sertifikası, yüzde 40’ının ise altın tahvili olarak değerlendirildiğini söyledi. 1980 sonrası hesaplamaya göre yastık altında 2 bin 200 ton altın var. Bunun piyasa değerinin 300 milyar liranın üzerinde olduğu hesaplanıyor.

2200 TON

Türkiye’de yastık altında tutulan altın miktarının 2200 ton olduğu tahmin ediliyor. Bu miktardaki altının değeri 300 milyar lira.