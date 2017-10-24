Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün ani rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede vefat eden Necmettin Bitlis’in cenazesi, perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek. Bitlis ailesinin Cuma gününden itibaren 6 gün boyunca taziyeleri Necmettin Bitlis’in Bebek Arifi Paşa Korusu’ndaki evinde kabul edeceği bildirildi.

Türk boya endüstrisinin köklü şirketlerinden Polisan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. 89 yaşında hayatını kaybeden işadamı Bitlis, Türkiye’de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalımalarla da hep gündemde olmuştu.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

1 Aralık 1928’de Malatya’da dünyaya gelen işadamı Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladıktan sonra çalıșma hayatına 1955 yılında bașladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.