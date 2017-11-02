Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dış ticaret açığının kapatılması ve büyüme rakamlarında büyük rol oynayan sanayi üretiminin ithal ara mal ihtiyacının yerlileştirilmesi için yeni bir yol haritası belirlediklerini söyledi. Özlü, projenin hayata geçirilmesi durumunda 10 yıl içinde Türkiye’nin büyük sıçrama yapacağını kaydetti. İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine yönelik hazırlanan proje ile ilgili, hafta başında toplanan Bakanlar Kuruluna bir sunum yapan Bakan Özlü, projenin detaylarını gazetemize anlattı. Özlü, Türkiye’nin kendi yapabileceği ama ithal ettiği ürünlerin büyük bölümünün sanayi ağırlıklı ürünler olduğunu belirterek “Türkiye’de yurt içi üretimin artması için özel gayret göstermek istiyoruz. Ara mal ithalatının azaltılmasına yönelik bir çalışma yapıyoruz. İthal sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesini amaçlıyoruz. Binlerce ürün var böyle. Ama biz 2 bin 600 ürünü mercek altına aldık. Bir hedefimiz de 144 milyar dolar olan imalat sanayimizi ikiye katlamak” dedi.



DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATACAĞIZ

İmalat sanayiinin özellikle büyüme üzerinde belirleyici bir rol oynadığına dikkat çeken Özlü “Dış ticaret açığımız da 56,1 milyar dolardır. Bu açığı asıl nedeni sanayi ürünleri ithalatıdır. Sayın Başbakan da sunumu yaparken sordu, şu anda 56 milyar dolar açığımız, bir sene sonra 55’e indirdik veya 50’ye indirdik. Bunu için ayrı bir projeksiyon hazırlayacağız ve sunacağız. Başbakan, bizden somut rakam istiyor. Şimdi onu hazırlıyoruz” diye konuştu.



ON YILDA SIÇRAMA YAPARIZ

Bakan Özlü, projenin detaylarını şöyle anlattı: “İthalatımızın yüzde 62’si, yüksek ve orta-yüksek teknoloji ürünlerden oluşuyor. İhracatımızın yüzde 36’sı ise düşük katma değerli teknolojik ürünlerden oluşuyor. Pahalı şeyler alıyoruz, ucuz şeyler satıyoruz. Biz şimdi bir çalışma yaptık, hangi sektörle odaklanırsak, Türkiye sıçrama yapar. Sanayi sektörünün büyüme potansiyeline baktık. 5 ana sektör belirledik. Kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayii, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları. Türkiye’nin en fazla açık verdiği alan kimya ve ilaç sanayii. Biz bu saydığımız alanlara yönelebilirsek, Türkiye’nin 10 yılda yakalayabileceği referans ülkeler, (Ekonomisi tabii kaynak ağırlıklı olmayan) Kore, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Polonya, İsrail Çekya gibi ülkelere baktık. Yani Türkiye bu 5 sektöre ağırlık verirse, 10 yılda bu ülkeleri yakalamak istiyoruz. Türkiye’nin imalat sanayi 142 milyar dolar şu anda, biz bu sektörlere yönelirsek, iki katına 293 milyar dolara çıkarabiliriz. Agresif bir plan ve proje ile hızla harekete geçeceğiz.”



Üst kurul oluşturulacak

Projeyi, Ekonomi, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları ile birlikte yürüteceklerini, teşvikler, koruma tedbirleri, vergi indirimleri, kaynak tahsisleri, muhafiyetleri devreye sokacaklarını ifade eden Özlü, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında da Yerlileştirme Yürütme Kurulu kurulacağını söyledi. Proje ile, ürün bazlı çalışarak ‘nokta atışı’ yapacaklarının altını çizen Özlü “Yerlileştirme için başlangıç kaynağını devlet karşılayacak. Mesela gemilerde kullanılan pompayı ürütecek bir yerli şirket, bulacağız, kim bunu iyi yapacaksa, bir defaya mahsus, yerlileştirme, tasarım, kendi testlerini yapabilmesi için gerekli kaynağı sağlayacağız. Diyelim ki bunun için bir milyon liraya ihtiyacı var. Biz bunu vereceğiz, bir defaya mahsus. Belki faizsiz kredi ile de karşılanabilir” diye konuştu.



Desteklenecek sanayi ürünleri

Bakan Özlü, yerlileştirme için belirlenen 5 ana sektörde yer alan ürünleri ise şöyle sıraladı: Petrokimya ürünleri, polimerler, amino bileşenler, nano-teknolojik ürünler, aşılar, robotik sistem sürücüleri, elektronik bileyenler, yeni nesil bataryalar, enerji depolama sistemleri, 5G haberleşme ürünleri, biyomedikal cihazlar, sanayi robotları, hayatımızın her yanına robotlar girecek çünkü. Takım tezgâhları, iş makineleri, tarım makineleri, elektrikli araç motorları, yakıt pilleri, özel tasarım aydınlatama ekipmanları, araçların ses ve gürültü aksanları, mobil uygulamalar, organik gıdalar, enzimler, aromatikler, süt proteinleri.