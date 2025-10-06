Doğanlar Mobilya Grubu ihracatın payını yüzde 20’ye çıkaracak

ÖNDER ÇELİK / ÇANAKKALE - İhracat odaklı büyüme stratejisine yönelen mobilya sektörü, sahip olduğu nitelikli iş gücü, özgün tasarım, stratejik konum, uygun fiyat ve hızlı teslimat avantajı ile özellikle ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları için en güçlü alternatif olmayı hedefliyor.

Doğtaş ve Kelebek markalarını bünyesinde barındıran Doğanlar Mobilya Grubu’nun CEO’su Mutlu Erturan, Türkiye’nin dünya mobilya ihracatındaki payının yüzde 1’in altında olduğunu, bu sebeple ihracatın sektörün en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi. Çanakkale’nin Biga ilçesinde 3 Ekim’de kapılarını açan ve Doğtaş’ın da aralarında olduğu 130’a yakın firmanın katılımıyla gerçekleşen 19. Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapsamında basın mensuplarını ağırlayan Erturan, fuar sonrası düzenlenen fabrika gezisinde sektöre ve hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

ABD'Lİ WAYFAIR GELİYOR

Uluslararası mobilya devlerinin alım heyetleriyle görüşmeler yapmaya başladıklarını anlatan Erturan, “Önümüzdeki hafta ABD’nin en büyük mobilyacılarından Wayfair Türkiye’ye gelecek. Hem bizim fabrikalarımızı ziyaret edecek hem de sektörün bileşenlerini inceleyecek” dedi.

Bu ziyaretin özellikle ABD pazarında sürekliliği sağlamak adına önemli olduğunu kaydeden Erturan, şu anda kurdan dolayı pek rekabetçi olmadıklarını ancak dünya devleriyle sürekli iş birliği planladıklarını söyledi. Doğanlar Mobilya Grubu, yurt içinde 673, yurt dışında 110 satış noktasıyla toplamda 783 noktaya ulaşıyor. Geçen yıl 829 milyon TL, yılın 8 ayında ise 161 milyon TL yatırım yapan Grup, 2025 yılı içerisinde ihracat payını yüzde 8’e çıkarmayı planlıyor. Mutlu Erturan, ihracatın cirodaki payını iki yıl içinde yüzde 20’ye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. 56 ülkede olduklarını anlatan Erturan; Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da 10 ana pazara odaklanacaklarını kaydetti.

FUAR, BİGA'NIN VİTRİNİ

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, Biga’daki fuarın sadece sergi alanı değil, aynı zamanda Biga ekonomisinin geniş yelpazesini yansıtan bir vitrin olduğunu söyledi. Şadan Doğan, ilçelerinin kalkınması için tren yolu, Biga Limanı, Biga Üniversitesi, Biga Güzel Sanatlar Lisesi, Biga Veterinerlik Fakültesi gibi projeleri hayata geçirmek istediklerini ifade etti.