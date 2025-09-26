100 marka 'tasarım fuarı'nda buluştu! Mobilyada 2028 hedefi 12 milyar dolar

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Mobilya Dernekleri Federasyonunun (MOSFED) düzenlediği İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı (FDI), İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açtı. 27 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar; mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara kadar bütün kategorilerde iç mekân ekosisteminde tasarımın çıtasını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

Almanya, Belçika ve İtalya’dan gelen uluslararası konuşmacıların da yer alacağı fuarda, 70 uzman konuşmacı sürdürülebilirlik, inovasyon, yeşil dönüşüm ve tasarımın geleceği gibi konuları ele alacak. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç “FDI, 45 bin üreticiyi temsil eden güçlü bir yapının ortak iradesidir. İlk yılımızda 5 bin metrekare alanda, 40 marka ile, 25 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl iki kat büyüdük. 12 bin metrekare alanda, 100 marka, 10 panel, 40 konuşmacı, 9 tasarım odaklı sergi ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

2028'DE HEDEF 12 MİLYAR DOLAR

Fuarı aralarında 30 farklı ülkeden ziyaretçinin de bulunacağı 35 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, küresel arenada kalıcı ve güçlü bir yer edinmenin yolunun tasarım, markalaşma ve yeşil dönüşüm konularına öncelik vermekten geçtiğini söyledi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “2000’li yılların başında mobilya ihracatımız 180 milyon dolar bile değildi. Bugün 5 milyar doları zorluyoruz. 2028’de ise 12 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var” diye konuştu.