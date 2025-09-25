Bosch Almanya'da 13 bin çalışanını işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden Bosch'un, maliyetleri düşürmeyi ve 2030'da kadar yaklaşık 13 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

Bosch'tan yapılan açıklamada, merkezi Stuttgart yakınlarındaki Gerlingen'de bulunan şirketin maliyetleri mümkün olan en kısa sürede düşürmek istediği belirtildi.

13 BİN KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARILMASI PLANLANDI

Maliyetlerin düşürülmesi planının işten çıkarmaların yanı sıra işletme maliyetlerinin düşürülmesi, tesislere yapılan yatırımların azaltılması ile lojistik ve tedarik zincirlerinin düzenlenmesini de kapsadığı ifade edilen açıklamada, başta mobilite bölümündeki Almanya lokasyonları olmak üzere yaklaşık 13 bin kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

Bosch açıklamasında, tedarikçiler için artan uluslararası rekabet ve parçaları benzinli veya dizel teknolojilerine göre çok daha az işçiyle üretilebilen elektrikli otomobillere yönelim, otomotiv sektöründeki zor durumun başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan kaynakları direktörü Stefan Grosch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şirketin mobilite sektöründeki rekabet gücünü acilen artırması ve maliyetleri kalıcı olarak düşürmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, “Bunu başarmak için birçok kaldıracı kullanıyoruz. Ne yazık ki bu, daha önce açıklanan miktarın ötesinde daha fazla işten çıkarmayı önleyemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu bizim için çok acı verici, ancak maalesef bundan kaçış yok." ifadelerini kullandı.

YILLIK SATIŞLARI 50 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE

Bosch otomotiv parça satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,7 düşüşle 55,8 milyar avroya geriledi. Şirket, bu yıl satışların yüzde 2’lik artışla yaklaşık 57 milyar avroya ulaşmasını bekliyor.

Alman şirketin 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 418 bin çalışanı bulunuyor. Şirket Almanya’da yaklaşık 130 bin kişiyi istihdam ediyor. Bosch, otomotiv parçalarının yanı sıra ev aletleri, elektrikli el aletleri ve endüstriyel ve bina teknolojileri de üretiyor.

Jeopolitik gelişmeler, gümrük vergileri ve elektrikli hareketliliğe geçişin etkisiyle otomotiv sektöründeki kriz, yedek parka tedarikçilerini sert bir şekilde vururken, Bosch, 2023’ten beri istihdam azaltma programı uyguluyordu. Bosch, geçen yıl dünya çapında en büyük iş kolu olan mobilite sektöründe 4 bin 500’i Almanya’da olmak üzere 11 bin 600 çalışanı işten çıkarmıştı.

Şirketin açıklamasında, 2030’a sonuna kadar çeşitli zaman çizelgelerinde Almanya'daki çeşitli lokasyonlarda işten çıkarmalar gerçekleştireceği belirtildi.

BU DÜZEYDE PERSONEL KESİNTİSİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ

Çalışanlar bugün şirketin istihdam azaltma planlarından haberdar edilirken, Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, Bosch’un kararına tepki gösterdi. IG Metall, Genel İş Konseyi Başkanı Frank Sell, yaptığı açıklamada, Alman ve Avrupa otomotiv ve tedarikçi sektörlerindeki durumun çok gergin olduğu belirterek, "Ancak, Almanya'daki tesislerimizin güvenliğini sağlamak için eş zamanlı taahhütler olmadan, bu düzeyde personel kesintisini kabul etmeyeceğiz. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.