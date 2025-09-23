Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman otomotiv devi Kiekert iflas etti! Dünyadaki her üç araçtan birine sistem monte ediyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünyadaki her üç araçtan birine kilit sistemleri monte eden Alman Kiekert firması iflas etti. Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyordu.

Alman otomotiv kilit parçaları tedarikçisi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu.

Alman basınında yer alan haberlerde, otomotiv kilit sistemleri konusunda uzmanlaşmış Kiekert'in Wuppertal Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunduğu belirtildi.

4 BİN 500 KİŞİNİN EKMEK KAPISIYDI

1857’de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

DÜNYADAKİ 3 ARAÇTAN 1'İNDE İMZALARI VARDI

Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyor.

Öte yandan, sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı.

Yıllık geliri 10 milyon avronun üzerinde olan söz konusu şirketler arasında otomotiv tedarikçilerinin 29 büyük iflasla en büyük paya sahip olması dikkati çekti.

ALMANYA'DA İFLAS FURYASI 

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede ocak-haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı.

Bahçeli'den İsrail'e karşı 'askeri seçenek' çağrısı: "Artık zamanı gelmiştir"
