2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato başvurusu yapmıştı! Yarım asırlık Oscar Holding iflas etti

Akkuyu Nükleer Santrali ile Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) elektrik iletim hatları başta olmak üzere çok sayıda kamu ve özel şirkete iş yapan Oskar Holding, 2 milyar lirayı aşkın borç nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı. 1976 yılında kurulan yarım asırlık holding için karar verildi.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Oscar Holding'in konkordato başvurusunu reddetti. Mahkeme yarım asırlık holding için iflas kararı verdi.

KAYYIM GÖZETİMİNDE TASFİYE

Karara göre Oskar Yatırım Enerji, Oskar Enerji, Oskar Led Aydınlatma ve Anadolu Elektrik Sanayi’nin de aralarında bulunduğu grup şirketlerinin tamamı iflas kapsamına alındı. Şirketin stokları ve varlıkları kayyım gözetiminde tasfiye edilecek.