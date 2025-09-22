Mobilyada şikâyetler arttı! TOBB ve TESK'e uyarı yazısı gönderildi

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Son yıllarda vatandaşın, mobilyalarla ilgili şikâyetlerinin artması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, gereken tedbirlerin alınması konusunda TOBB ile TESK’e yazı gönderdi.

Yazıda mobilyaların 10 yıllık kullanım ömrü boyunca bakım ve onarım hizmetinin sağlanması ve 20 günlük azami tamir süresine uyulması gerektiği belirtilerek, aksi hâlde firmaların idari para cezasıyla karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

Bakanlığa ulaşan şikâyetlerde, mobilyalarda garanti belgelerinin düzenlenmediği, tanıtma ve kullanma kılavuzlarının verilmediği ve garanti kapsamında hakların kullandırılmadığı tespit edildiği belirtilerek iki yıl geçerli garanti belgesi düzenlenmesinin mecburi olduğu, ithal ürünlerde mutlaka Türkçe kullanım kılavuzu bulunması gerektiği bildirdi.

146 BİNİN 30 BİNİ MOBİLYA İÇİN

Bakanlık verilerine göre 2024’te yapılan 146 bin 130 tüketici başvurusunun 29 bin 846’sı mobilya ürünlerine ilişkin oldu. 2025’in ilk yarısında ise Hakem Heyetlerine yapılan 408 bini aşkın başvurunun yüzde 3,7’si (15 bin 96) mobilya şikâyetlerinden oluştu.

Vatandaşlardan gelen şikâyetlerde, en çok kısa sürede çöken koltuk ve kanepeler, kumaş ve süngerlerde deformasyon, eksik ya da yanlış ürün gönderimi ve montaj hataları öne çıktı.