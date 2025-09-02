İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı

ABD’nin Brooklyn kentinde 38 yaşındaki tasarımcı ve mobilya koleksiyoncusu Aaron Connelly, yerel bir ikinci el mağazasında üstü mermer olan bir masayı gözüne kestirdi.

GERÇEK OLABİLECEĞİNE İNANMADI

Masanın fiyatı belirtilmemişti ve mağaza müdürü de orada değildi. Bu sebeple Connelly, 45 dakika boyunca bilgi almak için masanın başında bekledi. Uzun bir sürenin ardından gelen personel, masanın fiyatının vergiler dahil 108 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL) olduğunu iletti. Genç adam bunun gerçek olabileceğine inanmadığını belirterek, bunu ''hayatında gördüğü en iyi ikinci el eşyası'' olarak nitelendirdi.

YENİ VERSİYONLARI YAKLAŞIK 330 BİN TL

1950’lerde Finlandiya asıllı Amerikan mimar Eero Saarinen tarafından Knoll için tasarlanan Saarinen yemek masası, modern tasarımın ikonik bir parçası olarak kabul ediliyor. Yeni versiyonları yaklaşık 8 bin dolara satılırken, Connelly bu ikonik parçayı çok daha düşük bir fiyata edinmiş oldu.

Alışverişi anbean kaydeden mobilya koleksiyoncusunun videosu milyonlarca kez tıklanırken, videoya binlerce kullanıcıdan yorum yağdı.