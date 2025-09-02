Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı

İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Brooklyn kentinde ikinci el mağazasından alışveriş yapan bir mobilya koleksiyoncusu, 4 bin 500 TL’ye (108 dolar) satın aldığı masanın 330 bin TL (7 bin 995 dolar) değerinde olduğunu fark etti.

ABD’nin Brooklyn kentinde 38 yaşındaki tasarımcı ve mobilya koleksiyoncusu Aaron Connelly, yerel bir ikinci el mağazasında üstü mermer olan bir masayı gözüne kestirdi.

İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı - 1. Resim

GERÇEK OLABİLECEĞİNE İNANMADI

Masanın fiyatı belirtilmemişti ve mağaza müdürü de orada değildi. Bu sebeple Connelly, 45 dakika boyunca bilgi almak için masanın başında bekledi. Uzun bir sürenin ardından gelen personel, masanın fiyatının vergiler dahil 108 dolar (yaklaşık 4 bin 500 TL) olduğunu iletti. Genç adam bunun gerçek olabileceğine inanmadığını belirterek, bunu ''hayatında gördüğü en iyi ikinci el eşyası'' olarak nitelendirdi. 

İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı - 2. Resim

YENİ VERSİYONLARI YAKLAŞIK 330 BİN TL

1950’lerde Finlandiya asıllı Amerikan mimar Eero Saarinen tarafından Knoll için tasarlanan Saarinen yemek masası, modern tasarımın ikonik bir parçası olarak kabul ediliyor. Yeni versiyonları yaklaşık 8 bin dolara satılırken, Connelly bu ikonik parçayı çok daha düşük bir fiyata edinmiş oldu.

İkinci el dükkanından 4 bin 500 TL'ye aldı! Gerçek değeri dudak uçuklattı - 3. Resim

Alışverişi anbean kaydeden mobilya koleksiyoncusunun videosu milyonlarca kez tıklanırken, videoya binlerce kullanıcıdan yorum yağdı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

