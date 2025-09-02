ABD'de pes dedirten cinayet! Zile basıp kaçan çocuğu feci şekilde öldürdü

Olay, cumartesi akşamı saat 22.55 civarında Houston'ın güneydoğusundaki bir evde meydana geldi. Houston polisi, ABC News’e verdiği demeçte bir grup erkek çocuğun evlerin zillerine basıp kaçtığını söyledi. Çevredeki tanıklar, aniden bir evin kapısının açıldığını ve ateş edildiğini kaydetti.

''ÇOCUKLARDAN BİRİ SIRTINDAN VURULDU''

Houston Polis Departmanı'ndan Çavuş Michael Cass, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir tanık, birinin evden koşarak dışarı çıktığını ve caddede koşan çocuklara ateş ettiğini söyledi. Maalesef 11 yaşındaki çocuklardan biri sırtından vuruldu'' dedi.

Talihsiz çocuğun çok sayıda kurşun yarası aldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını belirtirken, söz konusu kişinin ev sahibi olup olmadığı henüz doğrulanmadı.