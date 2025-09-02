Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de pes dedirten cinayet! Zile basıp kaçan çocuğu feci şekilde öldürdü

ABD'de pes dedirten cinayet! Zile basıp kaçan çocuğu feci şekilde öldürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de pes dedirten cinayet! Zile basıp kaçan çocuğu feci şekilde öldürdü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, oyun oynarken zile basıp kaçması gerekçesiyle sırtından vurularak öldürüldü. 

Olay, cumartesi akşamı saat 22.55 civarında Houston'ın güneydoğusundaki bir evde meydana geldi. Houston polisi, ABC News’e verdiği demeçte bir grup erkek çocuğun evlerin zillerine basıp kaçtığını söyledi. Çevredeki tanıklar, aniden bir evin kapısının açıldığını ve ateş edildiğini kaydetti. 

''ÇOCUKLARDAN BİRİ SIRTINDAN VURULDU''

Houston Polis Departmanı'ndan Çavuş Michael Cass, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bir tanık, birinin evden koşarak dışarı çıktığını ve caddede koşan çocuklara ateş ettiğini söyledi. Maalesef 11 yaşındaki çocuklardan biri sırtından vuruldu'' dedi.

Talihsiz çocuğun çok sayıda kurşun yarası aldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Polis olaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını belirtirken, söz konusu kişinin ev sahibi olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ailesi yıkıldı! Bıçaklı saldırıya uğrayan genç toprağa verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Kimsenin bilmediği 2 savaş var” diyen Trump, 7 ülkeyi açıkladı! İşte o ülkeler… - DünyaTrump, 2 gizli savaşı bitirdi mi?Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı - DünyaAcı gerçek otopside ortaya çıktıYunanistan kılıf aradı, Rumlar gerçeği söyledi: Türkiye engelledi! - DünyaRumlar gerçeği söyledi: Türkiye engellediZirvede gülümseten anlar! Pezeşkiyan davet etti, Erdoğan Fidan'ı işaret etti - DünyaPezeşkiyan davet etti, Erdoğan Fidan'ı işaret ettiPakistan savaş alanına döndü! Bannu'da intihar bombacıları jandarma üssüne saldırdı - DünyaKardeş ülkede bombalı terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var7 milyonluk vurgun! Mağazalardan çaldı, internetten satacaktı: Kıskıvrak yakalandı - Dünya7 milyonluk vurgun! Mağazalardan çaldı, internetten satacaktı
Sonraki Haber Yükleniyor...