Okulda rahatsızlanıp hayatını kaybetmişti! Acı gerçek otopside ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, Stratford’daki John F Kennedy Özel Okulu'nda 2023 yılında yaşandı. Engelli olduğu bildirilen 10 yaşındaki Isaac Mansfield, okulda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

4 GÜN İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk, 4 gün içinde hayat mücadelesini kaybetti. Doktorlar, Isaac'in sürekli tedavi gördüğü metabolik bir hastalık sebebiyle öldüğünü doğruladı ve ölüm belgesi bu şekilde düzenlendi.

ACI GERÇEK YAPILAN TESTLERDE ORTAYA ÇIKTI

Ancak daha sonra yapılan testlerde, 10 yaşındaki çocuğun kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bu durumda, olaya ilişkin bir kez daha soruşturma başlatıldı.

ÇOK YORGUN GÖRÜNÜYORDU

Olaya ilişkin ifade veren okul hemşiresi Funmiola Jackson, Isaac'in hastaneye kaldırılmasından önce çok yorgun göründüğünü belirterek ateşi olduğunu ekledi.

BABASI AMBULANS ÇAĞIRMAMASI İÇİN ISRAR ETMİŞ

Öte yandan hemşire, çocuğun babasının kendisine ambulans çağırmaması konusunda ısrar ettiğini, çünkü Isaac'in hastanede 'tanıdık olmayan yüzlerle' karşılaşacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

Okuldaki bakıcılardan biri de Isaac'ın 6 Eylül'de 'biraz huzursuz' olduğunu belirterek kustuğunu, distoni rahatsızlığı yaşadığını ve bütün gün ağladığını' söyledi. Çocuğun uyuşturucuya nasıl ulaştığına dair bir açıklama yapılmazken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.