Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan aracın motoru çalındı

Adana'da akıllara durgunluk veren olay! Tamirciye bırakılan aracın motoru çalındı

Güncelleme:
Adana'da akılalmaz bir olay yaşandı. Oğluna ait aracı motor arızası nedeniyle bir tamirciye götüren Nacettin Kaymaz, geri döndüğünde motor ve aküyü yerinde bulamadı. Tamircinin sorumluluğu kabul etmemesi üzerine Kaymaz, şikayette bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Akkapı Mahallesi'nde Nacettin Kaymaz, oğluna ait aracı motor arızası nedeniyle mahalledeki bir tamirciye götürdü. Kaymaz'a aracın motorunun kitlendiği ve 70-80 bin lira arası masrafı olduğu söylendi.

Motor arızasıyla ilgili gerekli işlemin yapılmasını söyleyerek aracı tamirciye bırakan Kaymaz, aracını geri almak için 20 Ağustos'ta tamirciye gittiğinde motor ve akü gibi parçaların yerinde olmadığını gördü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kayıp parçalarıyla ilgili tamircinin sorumluluğu kabul etmemesi üzerine polise şikayette bulunan Nacettin Kaymaz, aracını tamircinin önünde bagajı ve kapıları açık halde bulduğunu söyledi.

"ARABAYI MOTORLU GÖTÜRDÜM, ŞU AN MOTORU DA YOK"

Aracının kayıp parçalarının bir an önce bulunmasını isteyen Kaymaz, "Bütün malzemeleri bagaja koymuş dükkanın önüne de açık halde bırakmış. Arabayı motorlu götürdüm, şu an motoru da yok. Motorunun nerede olduğunu sorduğumda tamirci 'bilmiyorum' diyor. Ben ondan şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Bodo Glimt nerenin takımı? Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk...
