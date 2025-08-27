Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti:

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti.

Kullandığı dolmuşla Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı. Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu.

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.