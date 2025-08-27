Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti:

Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti:

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir dolmuş şoförü, minibüsüyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Aracı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan dolmuş şoförü hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti.

Kullandığı dolmuşla Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı. Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu.

Adana'da seyir halindeki dolmuşa silahlı saldırı: Şoför hayatını kaybetti: - 1. Resim

DOLMUŞ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ne ateşkes ne de esir takası konuşuldu! Netanyahu'dan gereksiz güvenlik kabinesi toplantısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da bir iş yeri kurşunlandı! - 3. SayfaErzurum'da bir iş yeri kurşunlandı!Adıyaman'da korkunç olay: 12 yaşındaki çocuk babasını defalarca bıçakladı! - 3. Sayfa12 yaşındaki çocuk babasına dehşeti yaşattı!Çankırı'da yaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı - 3. SayfaYaşlı çiftin ölü bulunduğu termal su kaynağı kapatıldı!Girdiği göl sonu oldu! 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti - 3. SayfaGöle atlayan gencin boynu kırıldı! 5 gün sonra acı haberKahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 3. SayfaOtomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var!İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Denizin ortasında çırpınıyordu, vapurdakiler can simidi attı - 3. Sayfaİstanbul Boğazı'nda hareketli anlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...