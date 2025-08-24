Adana'da 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı!
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir