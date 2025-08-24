Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana'da 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı!

Adana'da 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;da 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı feci bir trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Başakşehir'de korku dolu anlar! Eşine dehşeti yaşatıp intihara kalkıştı, polis 6 saatte ikna etti - 3. SayfaKurye kılığında geldiği sitede eşine dehşeti yaşattıBalıkesir Edremit'te binlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildi! - 3. SayfaBinlerce litre sahte zeytinyağı ele geçirildiÇanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandı - 3. SayfaÇanakkale'nin iki ilçesinde 74 düzensiz göçmen yakalandıMarmaris Belediyesi, bir can yittikten sonra harekete geçti: Yoldaki taşları apar topar kaldırdılar! - 3. SayfaBelediye, ölümlü kazada yoldaki taşları apar topar kaldırdı"Niye baktın" tartışmasında halk otobüsü şoförüne "ölüm" tehdidi! "Psikolojim bozuldu" - 3. Sayfa"Niye baktın" tartışmasında 'ölüm' tehdidiManisa'da hareketli dakikalar... Çatışma çıktı, 2 polis yaralandı! Şehirleri kana bulayacaklardı - 3. SayfaÇatışma çıktı, 2 polis yaralandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...