Adana'da 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı feci bir trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bayraklı Tepe mevkisinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde araçtaki Cumali D. ve Mehmet Akif Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.