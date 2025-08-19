Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Adana'daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda!

Adana'daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki akşam, bir otomobilin uçuruma yuvarlanarak kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, Kozan ilçesinde bugün toprağa verildi. Hayatını kaybedenler arasında araçta bulunan Duygu Yılmaz ile 8 aylık kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri yan yana defnedildi.

Adana'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 1'i bebek 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kozan ilçesi Marankeçili mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Engin Eldaş ve 8 aylık Defne Yılmaz'ın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz'ın cenazeleri de Kozan Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarınca alındı. Cenazeler, Kozan ilçesi Yukarıkeçili Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi.

Adana'daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda! - 1. Resim

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Törene, hayatını kaybeden kişilerin aileleri ve yakınlarıyla AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Polat Kaya ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler toprağa verildi. Sürücü Engin Eldaş ile annesi Fatma Eldaş'ın cenazeleri ve Duygu Yılmaz ile 8 aylık kızı Defne Yılmaz'ın cenazeleri yan yana defnedildi.

Adana'daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda! - 2. Resim

TOKİ KONUT BAŞVURUSUNDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Öte yandan otomobildekilerin TOKİ konut başvurusunda bulunmak için gittikleri Kozan ilçesinden dönüşte kaza yaptıkları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Engin Eldaş'ın kullandığı 38 D 0066 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Marankeçili mevkisinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler, sürücü ile araçtaki Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ekipler, 70 metrelik uçurumdan yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeleri çıkarmıştı.

Adana'daki feci kazada can veren 5 kişiye yürek yakan veda! - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

