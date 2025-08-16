Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yer: Adana! Evinden çıkanlar sonrası 151 bin lira ceza yedi

Yer: Adana! Evinden çıkanlar sonrası 151 bin lira ceza yedi

Adana'da evinde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşu bulunan kişiye 151 bin 200 lira ceza uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde üretimi ve ticareti yasak olan saka kuşlarının beslendiğine yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda kafesler içerisinde 21 saka kuşu bulundu.

KUŞLAR DOĞAYA SALINDI 

Ekipler, kuşları beslediği belirlenen yabancı uyruklu Ahmet B'ye "Kara Avcılığı Kanunu"na muhalefet suçundan 151 bin 200 lira ceza uygularken kuşlar, doğaya salındı.

Yer: Adana! Evinden çıkanlar sonrası 151 bin lira ceza yedi - 1. Resim

