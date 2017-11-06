Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, bugün ’Yeni Kırılgan Beş Ülke’ raporunu yayınladı. Kuruluş en kırılgan beş ülkeyi, Türkiye, Arjantin, Pakistan, Mısır ve Katar olarak bildirdi. Raporda 5 ülkede büyük cari işlemler açıkları, ulusal yatırımları karşılamak için yetersiz tasarruf oranı olduğu savunuldu, ülkelerdeki küresel finansal şartlar er ya da geç sıkılaştığında en fazla risk altında olabilecek ülkeler kategorisinde yer aldığı ileri sürüldü.