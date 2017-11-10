Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 38 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildi. Bu kapsamda, KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapmak için adayların tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 14-23 Kasım 2017 tarihlerinde alınacak. KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 38 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu. Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208 adedi ortaöğretim, 918 adedi önlisans ve 912 adedi ise lisans düzeyinde olacak. Bu kadro ve pozisyonların kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı şu şekilde: "190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718 adet, üniversiteler 164 adet, Kamu İktisadi Teşebbüsleri bin 140 adet, diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16 adet."



Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekilde: "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426 adet, Teknik Hizmetler Sınıfı 297 adet, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127 adet, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41 adet, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 adet."

KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekilde: "Ortaöğretim 134 adet, önlisans 504 adet, lisans 502 adet."