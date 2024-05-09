Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 4 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomide alınan makro ihtiyati tedbirler etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. CDS, bugün 276 baz puana indi. Bu Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARIN TL VARLIKLARA İLGİSİ SÜRÜYOR

Yabancılar, geçen hafta TL varlıklarda 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bu alımların 761 milyon doları tahvil, 309 milyon dolar doları hisse senedi olarak gerçekleşti.



Son 6 haftada tahvil alımları 1,7 milyar doları aştı. 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımları haftalık bazda 1 milyar doların üzerine çıktı.