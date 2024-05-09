Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 4 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 4 yılın en düşük seviyesinde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin kredi risk primi (CDS) son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ekonomide alınan makro ihtiyati tedbirler etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. CDS, bugün 276 baz puana indi. Bu Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARIN TL VARLIKLARA İLGİSİ SÜRÜYOR

Yabancılar, geçen hafta TL varlıklarda 1 milyar dolarlık alım yaptı. Bu alımların 761 milyon doları tahvil, 309 milyon dolar doları hisse senedi olarak gerçekleşti.

Son 6 haftada tahvil alımları 1,7 milyar doları aştı. 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımları haftalık bazda 1 milyar doların üzerine çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ruslar İsrail ile aynı zafer kutlamasını Antalya'da yaptıİstanbul Valiliği tarih vererek uyardı: Fırtına ve toz taşınımına dikkat!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması: Bakan Şimşek: Olumlu seyir devam edecek - EkonomiMehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklamasıMersin'de kiraz hasadı başladı! Tarlada kilosu 70 TL - Ekonomiİlk hasat yapıldı! Tarlada kilosu 70 TLYurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı son 6 haftada 1,7 milyar doları aştı - EkonomiYurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı son 6 haftada 1,7 milyar doları aştıMerkez Bankası rezervlerinde 2.7 milyar dolarlık artış! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde büyük artışMerkez Bankası Başkanı'ndan asgari ücret zammı açıklaması - EkonomiMerkez Bankası Başkanı'ndan asgari ücret zammı açıklamasıSatışlar nerede duracak? Beşiktaş hissesinde 12. taban! - Ekonomi100 bin TL yatıranın parası 28 bin TL'ye geriledi
Sonraki Haber Yükleniyor...