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Merkez Bankası rezervlerinde 2.7 milyar dolarlık artış! İşte kasadaki miktar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası rezervlerinde 2.7 milyar dolarlık artış! İşte kasadaki miktar

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 3 Mayıs haftasında 2 milyar 775 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler, 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1.4 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 127 MİLYAR DOLAR SINIRINDA 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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