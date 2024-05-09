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İstanbul'da ekmek fiyatına yüzde 31.25 zam geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da ekmek fiyatına yüzde 31.25 zam geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ekmek fiyatına zam yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), yapılan son meclis toplantısında 200 gram ekmek yüzde 31.25 zamlandı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Mayıs ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda İstanbul'da 200 gramlık ekmek fiyatının yüzde 31.25 zam yapılmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA EKMEK FİYATINA ZAM GELDİ

İTO tarafından alınan karar ile İstanbul'da 200 gram ekmek 10 TL'ye yükseldi. 

ZAMMIN GEREKÇESİ ARTAN MALİYETLER

Meclise oylamaya sunulan kararda zammın gerekçesi olarak artan maliyetler gösterildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, ekmeğin girdi maliyeti arasında yer alan un, maya gibi hammaddelerin yanı sıra işçilik ve enerji maliyetlerinde yaşanan artışlar sonucunda ekmek üreten işletmelerin artan maliyetler karşısında ciddi anlamda sıkıntı yaşamakta olması sebebiyle İstanbul için 1 kilogram ekmeğin azami fiyatının 50 TL, 200 gram ekmeğin azami fiyatının 10 TL olarak belirlenmesi hususunun Oda Meclisi’ne arzı yönetim kurulumumuzun 09.05.2024 tarih, 81 sayılı toplantısında kabul olunmuştur."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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