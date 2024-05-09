Emekli zammında yeni hesap! En düşük maaş için bu rakam ilk kez verildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 09:30 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 09:33 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre emekliyi temmuzda yüzde 25 zam bekliyor. Ancak refah artışı da gündemde. Yüzde 5'lik refah artışını işaret eden Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Bu dönemde en düşük maaşı, kök maaşı sabitlenirse şu anda kişinin en düşük kök maaşı 10 bin TL olursa en düşük emekli maaşı seviyesinde yüzde 25'lik bir artış olursa 12 bin 500 TL alacak ya da yüzde 30'luk bir artış olursa 13 bin TL olacak." dedi.