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Merkez Bankası Başkanı'ndan asgari ücret zammı açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Merkez Bankası Başkanı&#039;ndan asgari ücret zammı açıklaması

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temmuzda zam yapılmaması konusunda tavsiye vermediklerini belirten Karahan, "Bir tavsiye verilmesi söz konusu değil. Şu anda ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu, dolayısıyla yapmamız gereken dezenflasyonu sağlamak." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. enflasyon raporunu açıkladı. Ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Karahan, asgari ücret zammıyla ilgili de konuştu. 

"BİR TAVSİYE SÖZ KONUSU DEĞİL"

Asgari ücret zammına Merkez Bankası'nın karar vermediğini ve ara zam yapılmaması konusunda tavsiye vermediklerini belirten Karahan, "Asgari ücret konusu TCMB uhdesinde bir konu değil. Görüşmelerin bir tarafı da değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye de söz konusu değil. Biz enflasyon tahminlerimizi yaparken birtakım varsayımlarda bulunmak durumundayız. Belirlediğimiz hedefler var." dedi. 

"YAPMAMIZ GEREKEN ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Hizmet enflasyonunda asgari ücretin etkisi söz konusu. Bu konuda varsayım yaptık. Varsayım yaparken da önceki açıklamaları gösterge olarak ele aldık. Tek asgari ücret artışı olacağı dillendirildiği için bunun varsayımını yaptık.

Şu anda yüksek enflasyondan dolayı ücretlerin erimesi söz konusu. Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek. Bunu yapabilirsek zaten kalıcı refah artışı olacaktır. Bu konudada ücretler artmaya, sağlıklı şeklide artmaya devam edecektir."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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