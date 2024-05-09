500 ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı? TCMB Başkanı'ndan sürpriz cevap

Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi

Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" sorusuna cevap verdi. Yeni banknot basımına finansal analiz ve teknik değerlendirmeler sonrası karar verildiğini belirten Karahan, "Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi. Böylece Karahan yeni banknot basımına açık kapı bırakmış oldu.

Son dönemde artan enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle mevcut banknotların yetersiz olduğu konuşuluyor. En büyük kağıt para olan 200 TL'nin yetersiz olduğu öne sürülürken, uzun bir süredir 500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknotların basılacağı iddia ediliyordu.

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TCMB BAŞKANI YENİ BANKNOTLARA AÇIK KAPI BIRAKTI

Bugün 2024'ün ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a, bu durum soruldu. "500 TL ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı?" diye sorulan Karahan, yaptığı açıklama ile yeni banknot basımına açık kapı bıraktı.

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"İHTİYAÇ OLURSA GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

Para basımına karar verilirken nelere dikkat edildiğini anlatan Karahan, "Üst banknota ihtiyaç olup olmayacağı birçok faktöre bağlı. Finansal analizlere, teknik değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki küpür kompozisyonlarının değişimlerini dikkate alıyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç olursa gerekli adımları atacağız." dedi.

KAVCIOĞLU VE ERKAN "BASILMAYACAK" DEMİŞTİ

Merkez Bankası yapılan daha önce yapılan açıklamalarda yeni banknot basımı yapılmayacağı belirtiliyordu. Merkez Bankası'nın önceki başkanlarından Şahap Kavcıoğlu ve Hafize Gaye Erkan kesin bir dille 500 TL'nin basımının olmayacağı belirtiliyordu

2022 yılında "500 TL banknot ve 5 TL madeni para için hazırlık başladı" iddiasıyla ilgili konuşan Kavcıoğlu, "Böyle bir hazırlığımız yok" demişti.

Hafize Gaye Erkan ise 2023 yılının 3. Enflasyon Raporu'nu açıklarken, sorulan soru üzerine "Daha yüksek banknot üzerinde şu anda çalışmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.