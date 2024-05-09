Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken 'kira artışı' açıklaması: İlerleyen dönemde...

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 10:59 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 11:08 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

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İkinci enflasyon raporunun tanıtımında konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, konut piyasasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır" diyen Karahan, "Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.