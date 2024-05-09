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Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara rekor ceza geliyor! Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara rekor ceza geliyor! Kanun teklifi TBMM&#039;de kabul edildi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara rekor ceza geliyor! AK Parti tarafında meclise sunulan kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Enflasyonla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Fahiş fiyat artışı yapan marketlere, stokçuluk yapanlara yönelik uygulanan cezalar TBMM'de kabul edilen kanun teklifiyle daha da yükseliyor.

23 MADELİK KANUN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

AK Parti'nin fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı 23 maddeden oluşan kanun teklifini meclise sunmuştu. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

PARA CEZALARI ARTIYOR

Kanun teklifiyle Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Düzenleme kapsamında, piyasa dengesini bozan işletmelere verilen cezalar da artırılacak.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA REKOR CEZA

Fahiş fiyat uyguladığı tespit edilen işletmelere verilen ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. 

STOKÇLUK YAPANA KİLİT VURULACAK

Stokçuluğa devam eden işletmelerin bu suçu bir yılda 3 kez işlediği tespit edilirse 6 güne kadar kapatma cezası uygulanabilecek. 
 
Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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