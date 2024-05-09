Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
Son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi ziyaret kapsamında bugün BAE'ye giden, Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi