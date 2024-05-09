Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mayıs 2024 20:41 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 20:51 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.