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Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Fidan, BAE&#039;li mevkidaşıyla görüştü

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Son 3 haftada gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle yoğun bir diplomasi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü - 1. Resim

Resmi ziyaret kapsamında bugün BAE'ye giden, Bakan Fidan, başkent Abu Dabi’de BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, BAE'li mevkidaşıyla görüştü - 2. Resim

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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