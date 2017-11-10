Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortadoğu'da İran'ın genişleyen nüfuzu kriz seviyesine gelirken, Irak ile attığı yeni anlaşma da kaşların çatılmasına neden olacak cinsten.

Irak Petrol Bakanı Jabbar Al-Luaibi'ye atfen, bakanlık sözcüsü Asim Jihad Irak'ın Kerkük petrol sahalarından elde edilen petrolü İran üzerinden piyasalara sunacak ilk anlaşmayı imza ettiğini belirtti.

Anlaşmayla Irak, İran'a uzanan petrol boru hattını bitirene kadar karayolu üzerinden tankerlerle günde 30-60 bin varil arasında petrol ihraç edecek.

Sözcü Jihad, böylelikle Irak'ın Kerkük petrolü için yeni bir kanala ulaşacağını açıkladı. Bu anlaşmanın ardından nihai anlaşmanın geleceği de açıklandı.

Irak merkezi yönetiminin Kerkük'ü ele geçirmesinin ardından Ceyhan Limanı'na ulaşan petrol miktarında istikrarsızlık görülmüştü.