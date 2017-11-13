Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Tekirdağ’da “gasp ve tehdit” suçundan tutuklu bulunan Yusuf Y, hapse girmesinde sorumlu tuttuğu Jandarma Karakolunda görevli Hüseyin Y’yi yazdığı mektupla tehdit etti. “Sen sanıyor musun ki, biz ceza aldığımız zaman sen orada oturabileceksin. Mahkeme tutukluluk hâline dediği zaman ilk yakacağım kişilerden biri sensin” ifadelerinin yer aldığı mektup üzerine Hüseyin Y, konuyu yargıya taşıdı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Hüseyin Y “Sanık cezaevine girdikten sonra bölük komutanıyla görüşmek istedi. Uyuşturucu yönünden bilgi vereceğini söylemesi üzerine bölük komutanıyla birlikte cezaevine giderek görüştük. Herhangi bir bilgi vermedi. Ancak işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanmasından beni sorumlu tuttu ve tehdit mektubunu yazdı” dedi. Sanık ise, Hüseyin Y’nin cezaevi görevlileri aracılığıyla kendisine dosyasını Devlet Güvenlik Mahkemesine kaldıracağı yönünde tehdit içerikli haber gönderdiğini ve bunun üzerine mektubu yazdığını itiraf etti. Mahkeme Yusuf Y’yi 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak davalı kararı temyiz etti. Bu talebi görüşen Yargıtay, sözleri “Vücut bütünlüğüne yönelik tehdit” sayarak hükmü onadı.