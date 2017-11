Türkiye Gazetesi

Dubai’de düzenlenen havacılık fuarına C295 nakliye uçağı ile katılan Airbus Defence ve Uzay (Airbus Defence and Space) firması beraberinde ROKETSAN ürünlerini sergiledi. Airbus fuarda C295’in silahlı İstihbarat, Keşif ve Gözetleme( C295 Armed ISR /Intelligence Surveillance & Reconnaissance) uçağı ile yerini aldı. Uçakta farklı tipte hedefler için çok geniş yelpazede ürün kullanımını öne çıkaran firma bu çerçevede ROKETSAN’ın üç ürününü vitrine çıkardı. Firma, ROKETSAN ile imzaladığı işbirliği çerçeve anlaşmasının benzerlerini İspanya’dan Expal, Escribano ve Equipaer, Almanya’dan of Rheinmetall, ABD’den Nobles Worldwide ve US Ordnance ile imzaladığını vurguladı.