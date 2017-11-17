Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Kasım Çeyrek altın fiyatları belli oldu. Altın bugüne de yükselişle başladı. Çeyrek ve gram altın ne kadar? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 17 Kasım Cuma altın fiyatları araştırıyor. ''Çeyrek altın kaç lira'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre gram altın 2014'ten bu yana en çok kazandıran yatırım oldu. Peki 17 Kasım Cuma günü çeyrek, cumhuriyet, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç tl oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 158,90 liradan alınırken, 159,01 liradan satılıyor

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 254,17liradan alınırken 259,93 liradan satılıyor. Yarım altın da 506,76’dan alınırken 519,86 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1050,00 liradan alınıp 1060,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1016,71 liradan alınırken 1036,55 liradan satılıyor.

ALB Forex Altın ve Emtia Piyasaları Müdürü Volkan Kuğucuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gram altında son günlerde yaşanan yükselişi dolar kurundaki artışa bağladıklarını ifade ederek, "Dolar kurundaki yukarı yönlü hareketle birlikte gram altının 161 lira seviyesine doğru yükseliş göstermesinin ardından vatandaşların buradaki yükselişe odaklandığını söyleyebiliriz." dedi.



Kuğucuk, ons altın tarafında bir trendin varlığından şimdilik söz edemediklerini belirterek, gerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz baskısı gerekse kısa vadede global yatırımcının ekim ayından bu yana isteksiz davranmasının ons altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin şimdilik tepki kalıbı içinde kalmasına neden olduğunu söyledi.





Son dönemde global risk alma iştahındaki azalmaya paralel piyasa korkularının yeniden yukarı yönlü seyrini sürdürmesinin altına "güvenli liman" özelliğini hatırlatacağını ifade eden Kuğucuk, şunları kaydetti:



"Altının ons fiyatının 1.300 doların üzerindeki seyri, ister istemez gram altını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürebilir. Bu hafta ve önümüzdeki hafta, altın adına kritik bir takvim olarak işaretlenirse 1.300 doların üzerinde hareketin sağlanmaması halinde yeniden 1.250 dolar seviyelerinin konuşulduğu bir döngüye geri dönebiliriz. Kısacası, 1.300 doların üzerinde hareket, altındaki boğaları heyecanlandırmak adına güzel bir gelişme sayılabilir."

Kuğucuk, gram altında kötü senaryoda 151-155 lira arasında bir fiyatlamanın beklendiğini, ons altının 1.300 doların üzerindeki hareketinde gram altın için 165-166 lira seviyelerinin konuşulacağını bildirdi.



"160 lira ve üzerindeki kapanışların kısa vade için satış fırsatı"

AA Finans Analisti İslam Memiş de yurt içi piyasalarda altının gram fiyatının 160,9 lira seviyesine yükselerek rekor kırdığını hatırlatarak, altının gram fiyatında yükselişlere neden olan en önemli faktörün dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketler olduğunu vurguladı.

Altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükselmesi nedeniyle dolar kurunu yakından takip ettiklerini belirten Memiş, dolar kurundaki yükselişin sürmesi halinde altının gram fiyatındaki düşüşlerin sınırlı kalabileceğini ve teknik olarak altının gram fiyatında 165-170 lira seviyelerinin görülebileceğini bildirdi.

Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerin devam etmesini beklemediklerini, 160 lira ve üzerindeki kapanışların kısa vade için satış fırsatı olabileceğini ifade ederek, "Yurt içi piyasalarda dolar kurunda yıl sonuna kadar düşüşler bekliyoruz. Dolar/TL'deki düşüşleri etkileyecek en önemli etken, avro/dolar paritesinde beklediğimiz yükselişler..." diye konuştu.

Teknik olarak 1.250-1.290 dolar bandında hareket eden altının ons fiyatının, Fed'in faiz kararına odaklandığına işaret eden Memiş, genel itibarıyla ons altın fiyatlarının yükseliş isteğinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Memiş, "ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim, altının ons fiyatındaki yükselişlerin başlangıcı için iyi bir bahane olabilir. Fed'in 2018 yılı için faiz artırım beklentisinde zayıflama görülebilir. Rusya, Çin ve ABD gibi ülkelerin fiziki altın rezervlerini artırmasını yükseliş beklentisine yorumluyoruz. Küresel piyasalarda belirsizliğin artması, yatırımcıların fiziki altın talebinin yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.350 doların yukarı yönlü kırılması durumunda yükselişlerin 1.400-1.450 dolar seviyesine kadar süreceğini kaydetti.