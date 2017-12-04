İstanbul Kapalıçarşı’da 159,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160 liradan, bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 70 liradan, 145,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,70 liradan, bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 50 liradan, 515 liradan alınan Yarım Ziynet 525 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.
Serbest piyasada altın fiyatları
04.12.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 160 lira oldu.
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524839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/524839.aspx
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