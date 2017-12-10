Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmet Münir Eren AFYON

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında bugüne kadar 6 bin çocuğa ulaştı. Türkiye’nin dört bir yanında kutlanan Kodlama Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen etkinlikle çocuklara kodlama eğitimi veren Vodafone, 2018 yılını sonuna kadar 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Afyonkarahisar’daki eğitimlere katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Vakıflar bizim kültürümüzün çok önemli bir parçası. Bu bakımdan Türkiye Vodafone Vakfı’nı gönülden kutluyorum. Çağımızda böyle bir vakıfın teknolojiyle alakalı çalışmalar yapması çok kıymetli. Ülke olarak, en üst seviyede hedef koymalıyız. Bizde çok önemli bir kaynak var: gençlerimiz. Gençlerimizin teknoloji üretmesi lazım. Artık, her şeyi kendimizin yazması lazım. Yazılımlara kendimiz hakim olmalıyız. 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimi verilmesi çok faydalı. Gençlere kodlama öğrettiğiniz zaman robot teknolojisi ve diğerlerini rahatlıkla öğrenecekler” dedi.

Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel de bugüne kadar 22 ilde 6 binden fazla çocuğumuza kodlama eğitimi verdiklerini belirterek, “Hedefimiz, 2017-18 mali yılı sonuna kadar toplam 30 ilde 10 bin çocuğa ulaşmak. Ekim ayından bu yana 250 Afyonkarahisarlı çocuğumuzu dijital dünyanın dili kodlamayla tanıştırdık. Önümüzdeki 5 ayda 5 eğitmenle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle bu ilimizde toplam 500 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Afyonkarahisar ile birlikte Ege Bölgesi’nde toplam 1.380 çocuğa ulaşmış olacağız. Bu bölgedeki toplam hedefimiz ise 2 bin çocuğa ulaşmak. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemize katılan ve katılacak olan Afyonkarahisarlı çocuklarımızın ülkemizin dijital geleceğinde öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Eğitimlerde dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan MIT’nin çocuklara yönelik geliştirdiği temel kodlama programı Scratch kullanılıyor. Ayrıca, Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor.

Martta başlayacak

Mart 2018’e başlayacak yeni dönemde eğitimlerinin verileceği iller şöyle: İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Malatya, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas.