Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aslen inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir aileden gelen Hasan Şentürk'ün Hollanda'ya yaptığı iş gezisi sırasında uçak penceresinden gördüğü yapay aydınlatmalı seralarla oluşan yatırım fikri, bugün dünyanın ikinci büyük serasına ulaşan bir girişim öyküsüne dönüştü.

Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'de vefat eden babası Hasan Şentürk'ün 16 yıl önce Hollanda'daki seraları gezdikten sonra hiç bilmediği bu sektöre girmeye karar verdiğini, 4-5 ay içinde, yılda ortalama 300 günü güneşli geçiren ve zengin termal kaynakları bulunan Bergama ve Dikili arasındaki arazide yatırıma başladığını söyledi.

Ailenin ilk etapta bir tarım yatırımına sıcak bakmadığını, babasının ise "Kar için değil ülke için." diyerek yola çıktığını anlatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Türkiye'de henüz jeotermal seracılığın olmadığı 2001 yılında 60 dönümle başlayan yatırım bugün 700 dönüme ulaştı. Bu büyüklükle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise Meksika'dan sonra ikinci büyük serasını oluşturduk. Babamın hedefi bin dönümdü. 2012'de onu kaybettik ancak onun hedefini 5 yıl içinde yakalamak istiyoruz. Bin dönüm olduğumuzda Meksika'yı da geçerek dünya birincisi olmayı hedefliyoruz. Babam bu yatırımı yaparken aslında mevzuat da onu takip etti. Birçok zorlukla karşılaştı ama yılmadı. İlk jeotermal serayı kurmak istediğimizde bizden hamam ruhsatı istemişlerdi, o günlerden bugünlere geldik. Gelecekte tarım, diğer sektörlerin önüne geçecek. Biz de şikayet etmeden, önümüzdeki engelleri nasıl aşarız, nasıl ilerleriz bakışıyla çalışıyoruz."

İlaçsız seracılık

Seralarda bine yakın çalışanla yılda 14-15 bin ton domates ürettiklerini belirten Şentürk, yıllık 15 milyon dolarlık ihracatın büyük bölümünü Avrupa ve Rusya pazarına yaptıklarını dile getirdi.

Krizin aşılmasının ardından Türkiye'den Rusya'ya domates gönderen ilk şirket olduklarına dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Tekrar Rusya pazarına yöneliyoruz çünkü bu pazarda büyük bir ağırlığımız var. Henüz Türkiye'de tanınmadan Rusya'daki marketlerde Agrobay olarak bilinmek çok gurur verici. Kısa sürede yeniden eski ihracat potansiyelini yakalayacağız. Ortadoğu ve ABD pazarında da büyümeyi hedefliyoruz. İnternet üzerinden domates satmayı dahi düşünüyorum."

Şentürk, hiç ilaç kullanmadan domates üretmek için çalıştıklarını ve 2 serada deneme aşamasında olduklarını, gelecekte tamamen doğal üretime geçeceklerini bildirdi.

Domatesi daha katma değerli pazarlamak üzere de çalışma yürüttüklerini ifade eden Şentürk, Türkiye'nin seracılıkta gelişim potansiyelinin bulunduğunu, farklı ülkelerden de kendilerine ortak yatırım teklifleri geldiğini söyledi.