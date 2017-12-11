Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ıtri ve tıbbi bitkiler açısından büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için eğitime ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Eroğlu, "Çünkü yapılan işlemin sürdürülebilir olması lazım. Nasıl toplanacak, tekrar alınabilmesi için geri kazanılmasına imkan sağlayacak çalışmalar ne şekilde olmalı? Bunların sınıflandırılması, nasıl toplanacağının belirlenmesi fevkalade önemli. Bu konuda büyük bir çalışma başlattık." diye konuştu.

"Marsilya'da büyük bir lavanta sanayi var"

Itri ve tıbbi bitkiler konusunda çalıştaylar düzenlediklerini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu konuda kitaplar çıkarıldı, hangi bitki neye faydalı ele alındı. Afyonkarahisar civarında yetişen tıbbi bitkilere ilişkin 18 kitap çıkardık. Bunları herkese dağıtıyoruz. Ayrıca bir ekip tarafından kadınlara eğitimler veriliyor. Hatta şimdi birtakım örnek ekim çalışmalarına başladık. Vatandaşa gelir getirici çalışmalar kapsamında bunun sanayisi de kurulmaya başladı. Özellikle lavanta konusunda, milletvekillerimizi, sanayicileri, bu konuyla ilgili elemanları Marsilya'ya gönderdik. Marsilya'da büyük bir lavanta sanayi var. Oraya gittiler, gördüler. Dinar ilçesinde ve ülkemizin değişik yerlerinde lavanta üretimiyle ilgili bir çalışma başladı. Özellikle kadınların bu konuda para kazanmaları, bulundukları yerde geçimlerini sağlama fırsatı bulmaları göçün önlenmesi açısından da fevkalade önemlidir."

Eroğlu, Türkiye'nin lavanta için uygun iklim koşullarına sahip olduğuna işaret etti. Bakan Eroğlu, lavantanın fazla suya ihtiyaç duymayan bir bitki olduğunu, kurak bölgelerde de yetişebildiğini aktardı.

"Bunu artık eyleme geçirmek gerekiyor"

Eroğlu, Türkiye'nin lavanta üretiminde önemli bir adım atacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lavantada dünyada 115 milyar dolarlık potansiyel var. Biz o potansiyelden 2023 yılına kadar hiç olmazsa 5 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine ulaşmak istiyoruz. Burada kadınların eğitimi, çalışması, bu işe heveslenmeleri ve para kazanmaları son derece önemli. Bu eğitim faaliyetleri devam edecek. Bu yıl pek çok çalışma yaptık. Kongreler, Konya'da ve Afyonkarahisar'da çalıştaylar düzenledik. Önümüzdeki yıl için hazırlık yapıyoruz. Bir eylem planı hazırlayarak, bunu artık eyleme geçirmek gerekiyor. Nerede ne üreteceğiz, kim üretecek? Nasıl sanayileştireceğiz? Bunların çayını, ayrıca yağını çıkarmak gibi çalışmalar yapılmalı. Hangi madde neye faydalı, bunlarla ilgili ilmi çalışmalar da yapılacak. Böylece büyük bir potansiyele imza atacağız."