Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek Gezegen Zirvesi’nde yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası, Paris Anlaşması’nı desteklemek amacı ile 2019 yılı itibarı ile petrol ve gaz projelerine maddi kaynak aktarmayacağını ifade etti. Değişiklik, ülkelerin Paris Sözleşmesi taahhütlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Yatırımların iklim etkisi hakkında daha fazla veri yayınlayacağı ve hareketi hızlandırmak için diğer gruplarla birlikte çalışacağı da belirtildi.