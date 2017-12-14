Tek Gezegen Zirvesi’nde yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası, Paris Anlaşması’nı desteklemek amacı ile 2019 yılı itibarı ile petrol ve gaz projelerine maddi kaynak aktarmayacağını ifade etti. Değişiklik, ülkelerin Paris Sözleşmesi taahhütlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Yatırımların iklim etkisi hakkında daha fazla veri yayınlayacağı ve hareketi hızlandırmak için diğer gruplarla birlikte çalışacağı da belirtildi.
Dünya Bankası, petrol ve gaza finansmanı durduracak
14.12.2017 - 08:36 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Bankası, 2019’dan itibaren petrol ve gaz aramalarına yönelik finansmanı durduracağını açıkladı.
Etiketler : petrol,dünya bankası,
527345 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/527345.aspx
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