Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Denizlerin prensi’ olarak anılan ve geçtiğimiz yıl bu günlerde 40 liraya satılan lüferin fiyatı 150 lirayı buldu. Fiyatının 150 lirayı bulmasıyla birlikte lüfer, 153 liradan satılan gram altınla adeta yarışır duruma geldi. 37 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç “Son zamanlarda fırtınalar vardı ama balık soğuk iklimde olduğu için kış balığı lüfer olsun hamsi olsun istavrit olsun şu an Rusya sınırlarında. Lüferin kilosu 150 lira olduğu için vatandaşın alım durumu çok zor. Karadeniz hamsi 20 lira, sardalya 10 lira, istavrit 10 lira, kaptan kupamız var 20-15, tekir 20- 25 lira, uskumru 35 lira, deniz levreği 45-40 lira gidiyor. İnşallah bolluğu bekliyoruz hamside, istavritte. Çinekopta inşallah bol olur da satarız. Geçen yıl da bu yıl arasında balık fiyatları arasında çok fark var. Geçen sene 15-20 liraya çinekop satıyorduk. Geçen yıl bu zamanlar lüferin kilosu 35-40 liraydı. 1 kiloluk palamutu geçen sene biz 10 liraya satıyorduk. Şimdi tanesi 30-35 lira” diye konuştu.