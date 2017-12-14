Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir gencin fındık üretimine alternatif olarak başladığı istiridye mantarı işi hayatını değiştirdi. Genç bu sayede, 40 yıldır şehirde yaşayan ailesinin köye dönmesini sağladı. Fatsa merkezdeyken pazarlama işinde çalışan ve daha sonra çiftçilik yapmaya karar veren 38 yaşındaki Yener Çetin, aldığı Genç Çiftçi Desteği ile 3 ayda 3 ton istiridye mantarı üretti. Projeyi aldıktan sonra sera kurduklarını belirten Çetin, "Seramızı kurduk, üretimimize başladık. Kısa sürede hasat yapmaya başladık. Bu projeye başlamadan önce şehirde yaşıyorduk, pazarlama işi ile uğraşıyordum. Bir gün internette dolaşırken istiridye mantarı üretimini gördüm. Ben de merak saldım ve araştırmadan sonra ilk önce kavak kütüğünde bir denememiz oldu. Bununla ilgili kurs aldım. Sonrasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fatsa İlçe Müdürlüğüne gittim, ‘Genç Çiftçi Projesi’ne başvurabileceğimi’ söylediler. Ben de başvurdum ve neticede projeyi bana verdiler" dedi.

3 ayda 3 ton istiridye mantarı



Kurdukları seradan 3 ay içerisinde 3 ton mantar alabileceğinin kendisine söylendiğini belirten Yener Çetin, "Bu üretimi 100 metrekare alanda yapıyoruz. Aile olarak 5 ton fındık yapıyoruz ancak fındığın geleceğin çok parlak olmadığını düşündük ve bu konuda bir arayışa geçtik. İstiridye mantarı üretiminin fındığa alternatif olabileceğini düşündük" diye konuştu.

"İnsanlar bize gelip sormaya başladı"



İstiridye mantarı üretimine başladıktan sonra çevreden insanların köye gelip kendilerinden bilgiler aldığını da belirten Yener Çetin, "Bölge insanı istiridye mantarını yeni yeni tanımaya başladı. Ege Bölgesi'nde bu mantar çok iyi biliniyor. İstiridye mantarını deneyenler çok iyi olduğunu söylüyorlar. Biz de aile olarak severek yiyoruz. Ben özellikle mantarlı pide yapılmasını tavsiye ederim ayrıca bu ürünü tereyağında kızartarak tüketebiliyorsunuz. İstiridye mantarını yiyenler kuzu etine benzettiler" şeklinde konuştu.

"İlk önce kavak ağacı kütüğünde denedik"



Yener Çetin’in babası Nuri Çetin ise gecesinin gündüzünün istiridye mantarı ile geçtiğini söyleyerek, "Oğlum istiridye mantarı üretimini dışarıda görmüş. Bana bu üretimi yapmamızı tavsiye etti. Biz bunu ilk önce kavak ağacı kütüğünde denedik. Oğlum projeyi aldıktan sonra ben kendine destek olabileceğimizi söyledim. Ben 40 seneye yakın şehirde oturuyordum. Bu işe merak saldıktan sonra köye gelmeye karar verdim ve şu anda gecem gündüzüm istiridye mantarı serasında geçiyor, severek bu işi yapıyorum. Nasip olursa bir sera daha kurmayı düşünüyoruz" dedi.